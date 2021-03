Impfreisen für Superreiche

Impfreisen wurden bisher vor allem für Superreiche angeboten. Für fünf- oder sechsstellige Summen wurden Spritzentouren etwa in einen Golf-Staat angeboten. So etwa die Firma von Stuart McNeill: Das Reisebüro für die Superreichen bietet seit Anfang Januar für umgerechnet 48’000 Franken dreiwöchige «Impf-Ferien» in Dubai an. Weil die Nachfrage so hoch ist, gibt es inzwischen auch Reisen für umgerechnet etwas über 13’000 Franken für Nicht-Mitglieder über 65 Jahren.