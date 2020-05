Entscheid des Bundesrates

Reisebüros können wegen Annullierungen ab Oktober betrieben werden

Reisebüros, die ihre Rechnungen nicht zahlen können, dürfen bis zum 1. Oktober nicht betrieben werden. Der Bundesrat will der von der Corona-Krise stark getroffenen Reisebranche Zeit zum Durchatmen geben.

Die Landesregierung will der von der Corona-Krise gebeutelten Reisebranche eine Atempause verschaffen und eine Konkurswelle verhindern, wie er zum Entscheid am Mittwoch schrieb. Der Rechtsstillstand liege auch im Interesse der Kundschaft. Sie müsste bei einem Konkurs des Reisebüros Abstriche in Kauf nehmen.