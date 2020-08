Neue Quarantäneländer Reisebüros müssen Saison vorzeitig beenden

Die Aufnahme Albaniens und der Balearen auf die BAG-Risikoliste trifft die Reisebüros schwer. Die Swiss baut die Kapazitäten aus und fliegt am Mittwoch mit einer Boeing 777 nach Mallorca, auch ITS Coop Travel buchte für Mittwoch einen Rückflug.

Die Swiss und ITS Coop Travel fliegen nun am Mittwoch mit Spezialflügen Touristen heim.

Wer von Palma de Mallorca in die Schweiz fliegt, muss in Quarantäne.

Was bedeutet der Entscheid für die Airlines? Die Swiss prüft einen Ausbau ihrer Kapazitäten für die Heimkehr der Touristen, etwa mit grösseren Flugzeugen und Zusatzflügen. So fliegt morgen eine Boeing 777 nach Palma de Mallorca, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt.

Erzwungenes Saisonende

Erhart hätte sich gewünscht, dass in der Schweiz wie in Deutschland am Flughafen Corona-Tests durchgeführt werden, damit heimkehrende Touristen nicht in jedem Fall in Quarantäne müssen. Den Kunden biete man nun eine vorzeitige Heimreise auf Wunsch an.