Es werden je ein Abstrich von Nase und Rache benötigt, die Proben würden dann in einem Labor in Kloten untersucht werden, heisst es im Bericht weiter. (Symbolbild)

Bei verschiedenen Destinationen, wie beispielsweise in Ägypten oder Dubai, muss ein negatives Corona-Testergebnis vorliegen, damit die Einreise gestattet wird. Der Test kann am Flughafen vorgenommen werden – bis das Ergebnis da ist, müssen sich die Reisenden in Quarantäne begeben. Reisebüros wie Hotelplan, Tui und Kuoni bieten nun Selbsttestkits gleich im Buchungspacket mit an, damit dies vermieden werden kann, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.