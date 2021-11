Impfpflicht für Touristen - Das Reiseland Costa Rica führt 1G-Regel ein

Das Tourismusland Costa Rica hat während der Coronakrise stark gelitten. Um die Gesundheitskrise in den Griff zu kriegen und den Tourismus wieder anzukurbeln, hat sich das Land nun für eine 1G-Regel entschieden. Heisst, ab dem 8. Januar 2022 können Ausländerinnen und Ausländer, aber auch Einheimische über zwölf Jahren nur noch mit einer vollständigen Impfung in Hotels einchecken, ins Restaurant essen gehen, Nationalparks oder Museen besuchen. Für Ungeimpfte sind dann nur noch Banken, Supermärkte oder Apotheken – also alle sogenannt essentiellen Einrichtungen – zugänglich.