Ich habe kein schlechtes Gewissen, aber ich bin mir dessen bewusst. Reisen steckt in unserer Kultur, das kann man den Menschen nicht verbieten. Ändern könnte man das Reiseverhalten, statt 6 Kurztrips nach London eine richtige, längere Reise machen, so kann man das Land auch richtig kennen lernen. Ich bin für eine CO2-Abgabe fürs Ticket, aber ich bin nicht dafür, dass das Geld dann in die Krankenkasse fliesst. Es müsste europaweit, wenn nicht weltweit in Forschung und Entwicklung von neuen Technologien gehen für eine umweltverträglichere Mobilität. Wir könnten noch so viel ändern, aber es braucht Geld.