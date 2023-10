Reisen: Swiss führt Kamera beim Boarding ein

Laut «Travelnews» arbeitet die Fluggesellschaft nun an den nächsten Umsetzungsschritten. Ab wann das System definitiv eingeführt wird, ist bisher unklar.

Die dreimonatige Testphase wurde abgeschlossen und analysiert. Es zeigt sich: Noch funktioniert die Einteilung der Personen in die Gruppen Passagiere, Crew und Flughafenpersonal nicht zuverlässig.

Beim Einsteigen in einen Swiss-Flieger sollen die Passagiere, Crewmitglieder und das Flughafenpersonal künftig gefilmt werden. Die Airline will damit den Zähl-Prozess vereinfachen.

Ist dir bei einer Flugreise auch schon einmal aufgefallen, dass immer ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin an deinem Sitz vorbei geht und dabei ein Gerät in der Hand hält, welches ein Klick-Geräusch auslöst? Damit zählt die Airline die Anzahl der Passagiere an Bord. Bei Swiss-Flügen könnte sich das bald ändern.