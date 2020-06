Kantonsärzte warnen

Reisende kehren mit Virus in die Schweiz zurück

Nach der Öffnung der Grenzen am 15. Juni haben sich mehrere Personen aus verschiedenen Kantonen im Ausland mit dem Covid-Erreger angesteckt. Die Kantonsärzte mahnen zur Vorsicht.

Laut BAG wurde die Massnahme erlassen für Personen, die aus einem Land anreisen, das eine hohe Anzahl an Neuinfektionen im Verhältnis zur Bevölkerung aufweist.

Passagiere, die aus Schweden in die Schweiz einreisen, müssen bei der Ankunft am Flughafen ihre Temperatur messen lassen.

Mehrere Reisende haben das Coronavirus aus dem Ausland in die Schweiz mitgebracht. Das sagte der Zuger Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, dem «Tages-Anzeiger». Betroffen seien neben Zug auch mehrere andere Kantone, und es handle sich dabei nicht nur um Einzelfälle: «Infektionsherde haben wir geortet an Arbeitsorten, an Privatfesten, unter Jugendlichen, aber auch bei Reiserückkehrern.» Die Ansteckungswege haben die Contact-Tracer aufgespürt.