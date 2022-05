Martina GR: Reisende schmuggeln Zigis in der Dusche von Wohnmobil

Mit über 30 Stangen Zigaretten wollten die Pensionierten in die Schweiz fahren.

Anfang Mai stoppten Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit am Grenzübergang Martina GR bei der Einreise in die Schweiz ein Wohnmobil. Bei der Kontrolle kamen insgesamt 30 Stangen Zigaretten zum Vorschein, das entspricht circa 6000 Zigaretten, wie das BAZG in einem Communiqué mitteilt. Bei den beiden Reisenden handelt es sich um einen 65-jährigen Mann und seine 68-jährige Begleiterin.