Chaos am Gepäckband : Reisende sollen schwarze Koffer vermeiden

Seit Wochen regiert das pure Chaos auf den europäischen Flughäfen: Aufgrund von Streiks, Personalmangel und zahlreichen Flugverspätungen sowie Absagen hat man kaum noch eine Garantie, tatsächlich in die wohlverdienten Ferien abzuheben. So mancher Passagier kommt ohne sein Gepäck ans Ziel – allein am Flughafen Frankfurt stapeln sich derzeit über 2000 Koffer.

Die hohen Krankenstände des Bodenpersonals bei der Lufthansa sorgen dafür, dass täglich Hunderte Koffer auf dem deutschen Flughafen zurückbleiben. Laut «Bild»-Informationen bleiben allein am Frankfurter Flughafen täglich Tausende Koffer von Lufthansa-Passagieren am Boden zurück. Inzwischen transportiert man die Koffer sogar per Lkw nach München, um sie dann dort in Flugzeuge zu verladen.