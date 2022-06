SBB-Störung: Reisende stecken bei brütender Hitze zwei Stunden im Zug fest

Um etwa 13 Uhr konnten die Passagiere schliesslich in einen Ersatzzug umsteigen.

Der IR 15 steckt seit fast zwei Stunden in der Nähe von Langenthal fest.

Eigentlich sollte der Interregio 15 längst in Basel sein. Nachdem der Zug um zehn Uhr vom Luzerner Bahnhof abfuhr, hielt er aber rund dreieinviertel Stunden später in der Nähe von Langenthal unvermittelt an. Grund dafür ist ein Stromausfall, wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten sagt.