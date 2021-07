«110 Euro für Tests, die niemand sehen will» - Reisende wundern sich über lasche Covid-Kontrollen

1 / 5 Bei vielen Leserinnen und Lesern auf Reisen wurden weder das Covid-Zertifikat noch der Corona-Test kontrolliert. ustine Romano/Getty Images «Insgesamt 110 Euro haben wir für die Tests hingeblättert, die schlussendlich niemand sehen wollte», sagt der Basler David Frey. Pexels/Darren Lawrence Es sei frustrierend, wenn man vor der Abreise einen so grossen Aufwand betreibe und die Papiere dann nicht verlangt würden, sagt S.K. 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Zahlreiche Personen berichten, auf ihren Reisen im Ausland nicht einmal nach ihrem Corona-Test oder ihrem Covid-Zertifikat gefragt worden zu sein.

Einige stören sich daran, weil sie unnötigerweise teure Tests durchgeführt haben. Andere machen sich Sorgen, weil sich so das Virus ungehindert ausbreiten kann.

Trotz wenigen Kontrollen sei es wichtig, die Angebote zum Testen und Impfen zu nutzen, sagt der Infektiologe Andreas Cerny. «So können trotzdem mögliche Infektionen identifiziert und eine Ausbreitung ein Stück weit verhindert werden.»

Vor seiner Reise nach Italien hat sich S.K.* sorgfältig vorbereitet. Der 34-Jährige füllte alle nötigen Dokumente und Formulare aus , seine Familie brachte die nötigen Covid-Tests hinter sich. Auch seine zwei vier und sieben Jahre alten Kinder liessen einen Nasen-Rachen-Abstrich über sich ergehen. Nur: Während der ganzen Reise musste die Familie kein einziges Mal ein Impf-Zertifikat oder ein negatives Testresultat vorweisen.

«Der Check-In am Flughafen Zürich platzte aus allen Nähten. Als wir beim Einchecken nichts vorzeigen mussten, nahmen wir an, dass die Dokumente beim Boarding verlangt werden», sagt K. Doch auch da sei kein einziger Passagier kontrolliert worden. Ebenso wenig bei der Einreise nach Italien. Er findet es frustrierend, wenn man vor der Abreise einen so grossen Aufwand betreibe und die Papiere dann nicht verlangt würden. «Wir hätten besser auf den ganzen Stress verzichtet und es ohne versucht. Niemand hätte es bemerkt.»

«110 Euro für Tests, die niemand sehen will»

Auch der Basler David Frey, der gerade mit seiner Familie mit dem Auto durch Frankreich und Italien reist, wurde bislang nie nach einem Test-Resultat gefragt. «Wir haben insgesamt drei Grenzen überquert und haben uns vor der Abreise extra ausführlich über die geltenden Einreisebestimmungen informiert und diese befolgt.» In den meisten Ländern wird bei der Einreise entweder ein Impf-Zertifikat oder ein negatives Testergebnis verlangt. Vielerorts müssen zudem zusätzlich Einreiseformulare ausgefüllt werden. Wer die Dokumente nicht bei sich trägt, riskiert, gemäss den Behörden, Bussen oder eine Abweisung an der Grenze.

Freys Frau und ihre beiden kleinen Kinder, die nicht geimpft sind, haben vor der Reise Schnelltests gemacht. «Insgesamt 110 Euro haben wir für die Tests hingeblättert, die schlussendlich niemand sehen wollte. Man macht die Tests zwar freiwillig und zum eigenen Schutz, trotzdem ist das aus finanzieller Sicht einfach doof.» Es sei irritierend, was die Behörden von offizieller Seite auf Papier alles verlangen, dies in der Realität aber niemanden interessiere. Auch in Bezug auf die Ausbreitung des Virus findet er das Vorgehen bedenklich: «Corona-Positive können so problemlos durch Frankreich und Italien reisen und das Virus verbreiten.»

Zahlreiche weitere Personen schildern gegenüber 20 Minuten ähnliche Erlebnisse. «Auf meiner Italienreise im Juli wurde ich nie kontrolliert, weder im Flieger noch im Zug», sagt A.L. Und K.O. sagt: «Ich bin im Mai mit dem Auto von Österreich über Deutschland in die Schweiz gefahren – kein einziges Mal wurde ein Dokument verlangt», sagt etwa K.O.* Weitere Personen berichten, bei der Rückreise in die Schweiz zwar kontrolliert worden zu sein. Die Überprüfungen seien aber sehr oberflächlich gewesen, sagt etwa F.O.*: «Bei der Ausreise aus Griechenland mussten wir das negative Testresultat vorzeigen, die Beamten kontrollierten es jedoch gar nicht richtig.» Sie hätte genauso gut ein gefälschtes Testresultat mitführen können: «Das hätte niemand bemerkt.»

Zoll setzt auf Selbstverantwortung

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt die Eidgenössischen Zollverwaltung EZV, dass man im Bereich des Personenverkehrs auf die Selbstverantwortung der Reisenden setze: «Die EVZ operiert mit risikobasierten Kontrollen und ist im Rahmen ihres Auftrags an den Grenzübergängen präsent.» Risikobasiert heisse, dass diese zeitlich, sachlich und örtlich möglichen Gesetzesverstössen angepasst werden.

«Stellen wir im Rahmen dieser Kontrollen Personen aus Staaten oder Gebieten mit besorgniserregenden Virusvarianten fest, kontrollieren wir, ob sie die erforderlichen Nachweise vorweisen können. Kann die Person diese nicht nachweisen, melden wir dies der zuständigen kantonalen Behörde.» Bei Verstössen sei man befugt, Ordnungsbussen auszusprechen.

Airline schiebt Verantwortung auf Passagiere ab

Wie Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, sagt, seien die Airlines für die Kontrollen der Covid-Zertifikate zuständig. Die Verordnung des Bundesrats sehe vor, dass die Luftverkehrsunternehmen vor dem Abflug in die Schweiz überprüfen müssen, ob ein negatives Testergebnis vorliegt: «Die wiederholten Stichproben zeigen, dass die Luftverkehrsunternehmen ihrer Kontrollpflicht nachkommen.»

Gemäss Edelweiss-Sprecher Andreas Meier muss bei Flugreisen in die Schweiz die Airline die Dokumente vor dem Flug prüfen. «Das wird an all unseren Aussenstationen gemacht.» Für Flüge von Zürich ins Ausland seien die Regeln je nach Zieldestination sehr unterschiedlich, sagt Meier: «Da muss nicht in jedem Fall die Airline die Dokumente vor dem Flug prüfen. Verantwortlich für die Einhaltung der Einreisebestimmungen ist grundsätzlich der Passagier.» Gemäss Meier sei es bereits vorgekommen, dass Passagiere nicht die erforderlichen Nachweise vorlegen konnten: «Diese durften dann den Flug nicht antreten.»

*Name der Redaktion bekannt

«Flächendeckende Kontrolle ist illusorisch» Infektiologe Andreas Cerny sagt, dass man bei den Test- und Zertifikat-Kontrollen an den Grenzübergängen auf Eigenverantwortung setzen müsse: «Alles andere ist illusorisch. In Europa gibt es täglich so viele Grenzübertritte, dass es nicht umsetzbar wäre, jede Person zu kontrollieren.» Was die Ausbreitung des Virus angehe sei es deswegen wenig relevant, wie ausführlich die Kontrollen gemacht werden: «Entweder man verbietet allen, in die Ferien zu gehen, oder man muss damit rechnen, dass die Fallzahlen europaweit wieder etwas zunehmen.» Trotzdem solle man sich an die Vorschriften und Regeln halten und diese akzeptieren: «Wir müssen die Angebote zum Testen und zum Impfen nutzen. So können trotzdem mögliche Infektionen identifiziert und eine Ausbreitung ein Stück weit verhindert werden.»