Ferien: Reiserekord für 2023 zeichnet sich ab – hast du deine Ferien schon gebucht?

Die Menschen in der Schweiz hätten keine Zweifel, dass sie in die Sommerferien fahren können und würden darum wieder früher buchen, sagt Markus Flick, Mediensprecher von Kuoni. «Flexibilität bei der Buchung ist weiterhin wichtig. Doch Schweizerinnen und Schweizer buchen wieder früher und nicht mehr nur zwei bis drei Wochen vor den Ferien», sagt Flick.

Buchungen wie vor der Pandemie

Bianca Gähweiler von Hotelplan stellt fest, dass sich Schweizerinnen und Schweizer mehr gönnen als vor der Pandemie und pro Person mehr Geld für Ferien ausgeben. «Wir stellen fest, dass viele Schweizerinnen und Schweizer höhere Hotel- und Zimmerkategorien buchen oder zwei anstatt nur eine Woche in die Ferien gehen. Wir erklären uns dies unter anderem damit, dass viele während der Pandemie sparen konnten und die Reisekassen gefüllt sind. Zudem besteht ein grosses Bedürfnis nach Reisen, um neue Kulturen kennen zu lernen und den Alltag in der Schweiz hinter sich zu lassen», sagt Bianca Gähweiler.

Welche Reisearten liegen im Trend?

«Im Trend für die kommenden Monate liegen die alten Bekannten: klassische Badeferien um das Mittelmeer», sagt Gähweiler. Man spüre aber auch wieder eine gestiegene Nachfrage nach Individualferien, bei denen man Land und Leute kennen lernt. So gehören nach der Pandemie auch wieder Roadtripferien nach Amerika und Kanada, eine Rundreise in Costa Rica oder Tansania zu beliebten Optionen, meint Gähweiler weiter.

Laut Markus Flick von Kuoni drängt das Thema der Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund. Kuoni stellt etwa fest, dass gerade bei Städtetrips in Mitteleuropa vermehrt mit dem Zug statt mit dem Flugzeug gereist wird.

Top 5 Destinationen im Frühling

Auch bei Hotelplan sieht die Top-5-Liste sehr ähnlich aus. «Im Frühling am begehrtesten sind Ägypten und Griechenland», wie Bianca Gähweiler, Mediensprecherin von Hotelplan, bestätigt. Gleich danach kommen Zypern, die Türkei und Mallorca. Bei Globetrotter sind die Top-5-Reisedestinationen für den Frühling exotischer. So stehen Thailand, Vietnam, Sizilien, Tansania und Kenia zuoberst auf der Wunschliste der Kundinnen und Kunden.

Top 5 Destinationen im Sommer

In den Sommerferien gehen Schweizerinnen und Schweizer gerne ans Mittelmeer. So belegt bei Hotelplan Suisse Griechenland den Spitzenplatz, gefolgt von Zypern, der Türkei und Spanien. Da die Einreisebestimmungen in Amerika gelockert wurden, hat es ein alter Klassiker wieder in die Top fünf geschafft: Ein Roadtrip durch die USA ist für die Ferien 2023 wieder sehr beliebt.