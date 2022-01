Nach Prachts-Wochenende – Reiserückkehrer aus den Bergen sorgen schweizweit für Stau

Der Skizirkus in Wengen und das tolle Wetter zogen am Wochenende Zehntausende an. Ab Sonntagnachmittag machten sich diese auf den Nachhauseweg und sorgten für Staubildungen im ganzen Land. Am Abend wartete man vielerorts immer noch.

1 / 6 Wer sich am Abend des 16. Januar 2022 nach einem Ausflug in die Berge zurück ins Flachland machen wollte, musste Geduld aufbringen. 20Min-NewsScout Wie der TCS kurz nach 18 Uhr vermeldete, kam es im ganzen Land zu Staubildungen. Screenshot Twitter Auch im Kandertal im Kanton Bern konnte sich die Blechlawine um 18.30 Uhr nur langsam ihren Weg bannen. Gemäss eines News-Scouts wartete man bis zu einer Stunden. 20Min/News-Scout

Darum gehts Es war ein Prachts-Wochenende für einen Ausflug in die Berge.

Neben dem vielen Sonnenschein lockten auch die Weltcuprennen in Wengen die Menschen in die Berggebiete.

Diese sorgten am Sonntagnachmittag für eine erhöhtes Verkehrsaufkommen im ganzen Land.

Das Skirennen in Wengen und das tolle Wetter sorgten am Sonntagnachmittag dafür, dass Zehntausende von Reiserückkehrern Staubildungen im ganzen Land verursachten. Bereits ab 15 Uhr kam es in gewissen Gebieten zu Verzögerungen – zwischen 17 und 18 Uhr erreichte das Verkehrsaufkommen schweizweit den Höhepunkt. In fast allen Landesteilen gab es Streckenabschnitte mit Wartezeiten von einer Stunde oder mehr.

Ein News-Scout meldet 20 Minuten um 18.30 Uhr, dass sich in Reichenbach im Kandertal die Autos bis zu einer Stunde stauten. Unter anderem hätte den Automobilisten vor Ort auch der viele Nebel zu schaffen gemacht. Ein weiterer News-Scout berichtete von Stau zwischen Frutigen und Reichenbach, sämtliche Strassen seien vollgestopft. Beim Schweizer Kompetenzzentrum für Verkehrs- und Unfallmeldungen Viasuisse kann man den heftigen Verkehr am Wochenende bestätigen. «Es waren bereits gestern Samstag viele Personen unterwegs. Aber heute hat es enorm viel Rückreiseverkehr», erklärt eine Sprecherin.

Stau von Davos nach Zürich zog sich in den Abend hinein

In der Region Grindelwald stauten sich Tausende von Fahrzeuge nach dem Skiweltcuprennen in Wengen. Aber auch aus dem benachbarten Adelboden reisten gemäss Viasuisse ausserordentlich viele Leute am Sonntagabend ab. In der Westschweiz kam es in Folge eines tödliche Unfalls auf der A9 in Chardonne zu Verzögerungen bei der Rückreise aus dem Wallis in die Deutschschweiz.

In der Zentralschweiz waren es gemäss Viasuisse vor allem Tagesausflügler, die für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgten. Sie reisten vom Hoch-Ybrig oder aus Engelberg wieder in Richtung der Grossräume Zürich und Basel. Aber auch kleinere Ausflugsziele wie der Zugerberg oder die Schönegg waren am Sonntag rappelvoll. «Von fast jedem kleinen Hügel meldete die Polizei dieses Wochenende, dass sie keine freien Parkplätze mehr hätten», heisst es bei Viasuisse.

Am Sonntagabend wartete man vielerorts noch immer. Von Davos her machte sich die Blechlawine nur langsam ihren Weg vorwärts in Richtung Zürich. Im ganzen Sarganserland und entlang des Walensees war auch um 18.30 Uhr noch mit Verzögerungen von über einer Stunde zu rechnen. Bei Schindellegi SZ kam dann noch der Verkehr aus dem Gebiet Hoch-Ybrig-Einsiedeln hinzu.