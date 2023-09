FC Basel: Trainer Timo Schultz per sofort entlassen

Am Donnerstag gab es nur ein 1:1-Remis im Heimspiel gegen Luzern.

Der FCB befindet sich in einer grossen Krise.

Der FCB hat sich per sofort von Trainer Timo Schultz getrennt.

Der FC Basel befindet sich in der Krise.

Die ursprüngliche Medienmitteilung war zwei Sätze lang: «Der FC Basel trennt sich aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation per sofort von Cheftrainer Timo Schultz. Bis auf weiteres wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert.»

Kurz darauf folgt auf der Website eine ausführlichere Begründung. «Der FCB befindet sich in einer sportlichen Krise, in der es dem Trainer nicht gelang, den absoluten Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen», schreiben die Basler. Und weiter heisst es: «Die jüngsten Auftritte in der Liga, aber auch der bereits ungenügende Saisonstart mit dem viel zu frühen Aus im internationalen Wettbewerb führten zu diesem bedauerlichen, aber unvermeidbaren Schritt.»