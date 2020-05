Während Lockdown

Flog Schweizerin zum Coiffeur nach Schweden?

Seit Wochen leben Schweizer im Lockdown. Um dennoch nicht auf den Coiffeur verzichten zu müssen, soll sich eine Schweizerin auf den Weg nach Skandinavien begeben haben.

Im Kampf gegen das Coronavirus beschreitet Schweden einen eigenen Weg. Während in vielen europäischen Ländern ein Lockdown herrscht, lebt man im skandinavischen Land das gewohnte Leben so gut es geht weiter. So sind beispielsweise Restaurants aber auch Coiffeursalons offen und es sollen auch Partys gefeiert werden. (

Diesen Umstand sollen sich in den letzten Wochen viele besser betuchte Personen zu Nutze gemacht haben, um es sich in Schweden gutgehen zu lassen. Wie eine Mitarbeiterin eines Coiffeurgeschäfts in Stockholm gegenüber aftonbladet.se sagt, soll eine ihrer Kundinnen aus der Schweiz angereist sein. Sie habe für das Flugticket umgerechnet knapp 2000 Franken bezahlt, um sich die Haare färben zu lassen. «Sie war sehr glücklich darüber, sich hier etwas gönnen zu können», so die Coiffeuse. Auch Freundinnen der Frau sollen sich diesen Luxus geleistet haben.