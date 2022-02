Streit zwischen Lenker und Pferdesportlern landet in St. Gallen vor Gericht

Ein ausgearteter Streit zwischen einem Lenker und zwei Rösselern landet am Dienstag vor dem Kreisgericht in St. Gallen. Der Konflikt soll sich im März 2020 ereignet haben. Zusammen mit ihrem Freund und zwei Pferden war damals eine Frau auf einer engen Landstrasse ausserhalb von Grub SG unterwegs.

Da der Fahrer des Geländewagens erst unmittelbar vor ihr abrupt abbremste, wurde die Reiterin vom Jeep am Knie berührt. Sie musste deswegen auf der Motorhaube Halt finden. Danach schlug die Frau mit ihrer Peitsche einmal auf die Haube des Wagens. Dies brachte den Lenker in Rage, worauf er aus dem Wagen stieg und die Reiterin währenddessen nochmals auf die Haube schlug.

Sie schlägt die Haube, er das Pferd

In der Folge bezeichnete der Lenker die Frau laut Strafbefehl als «Schlampe, dumme Futz, Huere, Drecksschlampe und blöde Kuh» und schlug zusätzlich noch auf das Pferd ein. Dann soll er die Peitsche aus den Händen der Frau gerissen haben und wollte damit das Pferd ein weiteres Mal schlagen. Die Frau stellte sich vor das Tier, worauf der Lenker sie am Unterarm traf. Die Frau erlitt Prellungen am Kniegelenk und an beiden Unterarmen.