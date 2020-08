Gams SG, 29.08.2020: Ein 26-jähriger Autofahrer verunfallte am Samstagabend auf nasser Fahrbahn. In einer Kurve brach das Heck des Autos aus. Es durchbrach einen Zaun, rutschte ein Wiesenbord hinunter, überschlug sich mehrmals und prallte in einen Baum.

Bütschwil SG, 30.08.2020: Eine Reiterin und ihr Pferd wurden bei einem Unfall unbestimmt verletzt. Die 37-jährige Frau verlor die Kontrolle über das Tier und wurde von diesem getroffen. Das Pferd geriet in der Folge auf die Strasse und kollidierte dort mit einem Auto. Die Frau wurde ins Spital gebracht und das Pferd zur Untersuchung in eine Tierklinik.

Eine 37-jährige Frau ritt am Sonntag, um 13.15 Uhr, mit ihrem Pferd auf der Landstrasse in Bütschwil auf dem Trottoir von Wattwil in Richtung Wil. Gleichzeitig fuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 31 verlor die Reiterin aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Pferd, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Sie stürzte und wurde am Boden liegend von ihrem Pferd getroffen. Das Tier geriet auf die Strasse. In der Folge kam es – trotz Vollbremsung des Autofahrers – zur Kollision zwischen dem Pferd und dem Auto des 72-Jährigen.