«Wenn jeder sein altes Sofa und andere Sachen für die Entsorgung einfach an die Strasse stellt, dann haben wir ein Problem. So geht das nicht», sagt Caroline Leuch von der Stadtverwaltung Kreuzlingen. In der Stadt häufen sich die Reklamationen über illegal entsorgte Möbel am Strassenrand. In letzter Zeit habe der Umweltbeauftragte solche Reklamationen gesammelt und nun weitergeleitet. Stanimir Simikic, Leiter des Werkhofs in Kreuzlingen, sagt: «Leute stellen ihre Möbel mit einem Gratis-Zettel an die Strasse und ziehen dann teilweise weg. Das zurückgelassene Möbel interessiert aber niemanden.»