Rekonstruktion: AP-Fotograf bewegte sich während Hamas-Terror frei

Der Hamas-Chef Yahya Sinwar (links) küsst Fotograf Hassan Eslaiah auf die Wange. Das Bild löste einen gigantischen Shitstorm aus und lässt an der Unabhängigkeit des Fotografen, dessen Bilder die Agentur AP und CNN veröffentlicht haben, zweifeln.

Dieses Bild schlägt hohe Wellen. Es zeigt die Entführung der 72-jährigen Adina Moshe und wirft die Frage auf: Wieso sind in den ersten Stunden des Hamas-Terrors schon mehrere Fotografen genau am richtigen Ort?

Gegen Hassan Eslaiah werden schwere Vorwürfe erhoben. Er soll von der Hamas-Attacke auf Israel am 7. Oktober gewusst haben. Die Agentur AP, die seine Bilder verbreitete, wird ebenfalls kritisiert, distanziert sich aber klar von sämtlichen Vorwürfen.

Er soll ausserdem vorab über die Angriffe informiert worden sein – das kreidet ihm zumindest die israelische NGO «Honestreporting.com» an.

Anhand der verfügbaren Bilder hat die NZZ rekonstruiert, wo sich Hassan Eslaiah am frühen Morgen der Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober bewegt hat.

Wie nah dürfen Fotografen dem Terror der Hamas sein? Die Frage stellt sich insbesondere, seit das israelische Magazin «Honestreporting.com» einen schweren Vorwurf erhoben hat: Freelance-Fotografen, die die Agenturen AP und Reuter mit Bildern beliefert haben, sollen möglicherweise vorab vom Hamas-Terror gewusst haben. Nur so sei zu erklären, dass so früh so gute Fotos von der brutalen Terror-Attacke bei den Agenturen landeten und dadurch um die Welt gingen.