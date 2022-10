Genug Platz? : Rekord-Asylgesuche stellen Bund und Kantone vor Herausforderung

Innerhalb von Monaten hatte das Staatssekretariats für Migration (SEM) die Asylprognosen für 2022 nach oben korrigieren müssen. Auch Geflüchtete aus der Ukraine könnten im Winter wieder in grösserer Zahl in die Schweiz gelangen.

Die Staatssekretärin des SEM Christine Schraner Burgener spricht in einem Interview mit « Blick » gar von der «grössten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg». Grundsätzlich habe man die Ukraine-Krise aber gut gemeistert. Bis Ende Jahr könnten 80’000 bis 120’000 weitere Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz ankommen. Bei den Asylsuchenden rechnet das SEM mit bis zu 24'000 Gesuchen. Diese Zahlen seien enorm.

Die Schweizer Bundesasylzentren sind voll, gegen 9000 Menschen würden dort untergebracht, einige stehen wegen der mangelhaften Zustände in Kritik. Für weitere Geflüchtete seien in Zusammenarbeit mit der Armee mehrere Mehrzweckhallen für die Unterbringung von Asylsuchenden bereitgestellt worden, was aber vermutlich nicht reichen werde. In Zusammenarbeit mit den Kantonen würden deshalb weitere Betten bereitgestellt.