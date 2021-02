Premiere in Down Under : Rekord beim Australian Open – Qualifikant steht im Halbfinal

Der Russe Aslan Karazew ist der erste Qualifikant, der bei seinem Debüt unter den besten vier in Down Under steht. Karazew ist nur die Weltnummer 114.

1 / 4 Der russische Qualifikant Aslan Karazew steht bei seinem Debüt im Halbfinal des Australian Open – das gab es noch nie. REUTERS Der 27-Jährige besiegte den angeschlagenen Bulgaren Grigor Dimitrov in vier Sätzen. AFP Dimitrov musste sich wegen Rückenproblemen behandeln lassen. AAPIMAGE

Darum gehts Aslan Karazew steht im Halbfinal des Australian Open.

Der Russe ist der erste Qualifikant, dem das gelingt.

Er besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrov in vier Sätzen.

Aslan Karazew schaffte bislang Einmaliges: Als erster Spieler in der Geschichte des Profitennis (seit 1968) erreichte der Russe bei seinem Grand-Slam-Debüt den Halbfinal. Der 27-jährige Qualifikant aus Russland gewann gegen den angeschlagenen Bulgaren Grigor Dimitrow 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Damit kämpft die Nummer 114 der Weltrangliste völlig überraschend am Donnerstag gegen den Deutschen Alexander Zverev oder Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien um den Einzug ins Endspiel. «Ich habe um die 200 Whats-App-Nachrichten bekommen, und es werden sich noch mehr», erzählte Karazew, der schon in Israel, im deutschen Halle und Barcelona gelebt und trainiert hat.

Erst über die Qualifikation, die wegen der Coronavirus-Pandemie und der strengen Einreisebestimmungen nach Australien in Doha ausgespielt wurde, hatte er sich einen Platz im Hauptfeld gesichert. Nun ist er der in der Weltrangliste am niedrigsten notierte Spieler im Halbfinal von Melbourne seit Patrick McEnroe im Jahr 1991 und im Halbfinal eines Grand Slams seit Goran Ivanisevic 2001 in Wimbledon.

Dimitrow war nach einer Blockade am Montag im Training durch Rückenschmerzen gehandicapt und konnte sich gegen Ende der Partie nur noch mit Mühe über den Platz bewegen. «Vor dem Match konnte ich mir meine Socken nicht anziehen», berichtete der Weltranglisten-21. nach der 2:32 Stunden langen Partie.

Serena Williams kommt dem 24. Titel näher

Auch die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams steht im Halbfinal. Die 39-Jährige besitzt damit weiter die Chance auf ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Amerikanerin besiegte die Weltranglisten-Zweite Simona Halep aus Rumänien 6:3, 6:3. Im Halbfinal am Donnerstag trifft Serena Williams auf die Japanerin Naomi Osaka. Die Melbourne-Siegerin von 2019 setzte sich 6:2, 6:2 gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan durch. Serena Williams gewann zuletzt 2017 in Australien ein Grand-Slam-Turnier und jagt seitdem den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court.

«Das war das beste Match, das ich in diesem Turnier bisher gespielt habe. Ich wusste, dass ich mich steigern musste», sagte Serena Williams nach ihrem Erfolg über Ex-Finalistin Halep. Nur zu Beginn des zweiten Satzes machte die siebenmalige Australien-Siegerin eine kleine Schwächephase durch, dann dominierte sie mit ihrem immer noch kraftvollen Tennis die Weltranglisten-Zweite.