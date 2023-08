Rekord beim Bevölkerungswachstum : So viele neue Einwohner gabs noch nie

1 / 5 Und es werden immer mehr: 2023 wird die Schweizer Wohnbevölkerung so stark wachsen wie noch nie. IMAGO Diese Dynamik trifft die Schweiz völlig unvorbereitet – auch wegen der permanent zu tiefen Prognosen des Bundesamtes für Statistik. IMAGO So ist auch die Bautätigkeit rückläufig und kann bei weitem nicht mit dem Bevölkerungswachstum mithalten. IMAGO

Darum gehts Die Prognosen des Bundes werden erneut übertroffen – sogar verdoppelt.

Statt 70’000 wird es im laufenden Jahr wohl 148’000 zusätzliche Einwohner geben.

Die Fehlprognosen des Bundes werden mitverantwortlich gemacht für die unzureichenden Rahmenbedingungen, die das Problem noch verschärfen.

Hohe Zinsen und Versäumnisse in der Raumplanung könnten die Schweiz zum neuen Monaco machen – mit horrenden Mieten und Immobilienpreisen.

Die Schweiz wächst immer schneller und schneller. Wie «NZZ am Sonntag» schreibt, wird die Bevölkerung 2023 um die Grösse der Stadt Bern wachsen. Das heisst, dass die dem Artikel zugrundeliegenden Prognosen des Beratungsunternehmens Wüest Partner von 148’000 zusätzlichen Einwohnern ausgehen. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung der vom Bundesamt für Statistik vorausgesagten Prognose von rund 70’000 Personen.

Die schon seit Jahren falschen Prognosen des Bundes werden von Investoren und Wirtschaftsexponenten denn auch für die schwierigen Rahmenbedingungen verantwortlich gemacht. Die Bevölkerungsdynamik treffe die Schweiz völlig unvorbereitet. «Die Probleme fangen schon damit an, dass die offiziellen Bevölkerungsprognosen konstant zu tief ausfallen», kritisiert Hans R. Holdener, CEO bei der Helvetica Property Group.

Die 10-Millionen-Schweiz kommt viel früher als erwartet

So hätten die falschen Prognosen des Bundesamtes für Statistik beispielsweise Auswirkungen auf die Bautätigkeit, welche konstant zurückgeht. «Das spielt eine entscheidende Rolle dafür, dass wir notorisch zu wenig Wohnungen bauen und Knappheit herrscht», sagt der Investor. Gegenüber «NZZ am Sonntag» bezeichnet er die Schweiz denn auch als neues Monaco – mit horrenden Mieten und Immobilienpreisen. Kaum vorstellbar: Verglichen mit den Luxuswohnungen in St. Moritz oder Gstaad kosten gut gelegene Wohnungen in Monaco mindestens das Doppelte.

Doch nicht nur bei den Wachstumsprognosen der Bevölkerung scheint das BfS daneben zu liegen. Bezüglich Einwohnerzahl lag das BfS mit der Prognose von 2010 komplett daneben. Die damals für 2055 erreichte Schwelle von 8,9 Mio. Einwohner haben wir bereits erreicht. So rechnet Holdener laut «NZZ am Sonntag» damit, dass die vom Bfs fürs Jahr 2040 prognostizierte 10-Millionen-Schweiz bereits in 10 Jahren erreicht wird.

Holdener hält die Fehlprognosen für «alarmierend». Sie führten unter anderem dazu, dass die Bautätigkeiten zu einem Zeitpunkt zurückgehen, in dem so viele Personen bereits Wohnraum suchen. Bremsend wirkten zudem die steigenden Zinsen und Versäumnisse in der Raumplanung, wobei für Holdener diese Probleme «hausgemacht» sind: «Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hemmen die Investitionstätigkeit massiv, angefangen beim Raumplanungsgesetz bis zur Zweitwohnungsinitiative». Letztlich müssten diese Rahmenbedingungen aber angepasst werden, um die Angebotsseite beim Wohnen massgeblich zu beeinflussen.