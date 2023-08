Harry Kane zum FC Bayern: Transfer ist fix

1 / 3 Zuletzt kickte Harry Kane für Tottenham in der Premier League. REUTERS Kane liefert seit Jahren – und wie. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Partien der Premier League auf 30 Treffer. REUTERS Nun geht er für den FC Bayern München auf Torjagd. Getty Images

Jetzt ist es fix. Nach einem langen Transfer-Theater mit zähen Verhandlungen ist der Wechsel von Harry Kane von Tottenham zum FC Bayern München durch – Ablöse: 100 Millionen Franken plus 20 Millionen an Bonuszahlungen. Bereits am Donnerstagmorgen wurde vermeldet, dass sich die beiden Vereine geeinigt hätten. Dann gab es kurzzeitig Verwirrung betreffend eines Rückziehers von Kane selbst – nun steht der Wechsel aber doch fest. Der 30-Jährige unterschreibt bei den Münchnern einen Vierjahres-Vertrag. Der Medizincheck soll noch am Freitag absolviert werden.

Der Superstar ist der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner und der Historie der Bundesliga. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Franken von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Linksverteidiger wurde in diesem Sommer für rund 50 Millionen Franken inklusive Boni an Paris Saint-Germain abgegeben. Bei den Bayern wird Kane gemäss Medienberichten Topverdiener.

Harry Kane ist eine Tormaschine

Nach dem Abschied von Goalgetter Robert Lewandowski im Sommer 2022 haben die Münchner mit Kane wieder einen Neuner von Weltklasse-Format. Kane liefert seit Jahren – und wie. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Partien der Premier League auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Allerdings spielt Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft.

Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich. Und es ist genau diese Verlässlichkeit, die ihn für die Bayern unter anderem interessant gemacht hat.