Zürich: Grösste Zeltnacht der Stadt Zürich

Zeltnacht – darum gehts: Im Bad Allenmoss findet die grösste Zeltnacht der Stadt Zürich statt.

Rund 400 Personen nehmen daran teil.

Rund 150 Zelte werden vor Ort aufgestellt.

Am Samstag findet die Valiant Zeltnacht Bad Allenmoos in Oerlikon statt. Laut dem Veranstalter handelt es sich dabei um die grösste Zeltnacht, die in der Stadt Zürich in den letzten Jahrzehnten jemals durchgeführt wurde.

Rund 400 Personen zelten dabei zusammen auf dem Areal des Freibads. Erwartet werden dabei rund 150 Zelte. Gemäss dem Veranstalter wird die Hälfte der Gesamtfläche des Freibads mit Zelten belegt sein. Im Vergleich zur Austragung vor einem Jahr wächst die Zeltnacht dieses Jahr um das Doppelte. Am Anlass nehmen Familien aus der ganzen Stadt Zürich daran teil.

Die Zeltnacht beginnt am Samstag um 13 Uhr und endet am Sonntag um 14 Uhr. In dieser Zeit können die Teilnehmenden grillieren, spielen und bis spät in die Nacht baden.

Das sagt der Initiant

Der Initiant der Veranstaltung ist der in Oerlikon wohnhafte Patrice Terreni. Auf die Idee gekommen ist der 50-Jährige aufgrund eines Wettbewerbs der Stadt Zürich vor drei Jahren. «Damals habe ich die Idee einer Zeltnacht in einem Park in Zürich eingereicht», sagt Terreni.

Abstimmen über die eingereichten Ideen konnten die Einwohnenden der Stadt Zürich. Dabei erhielt Terreni unter anderen eingereichten Ideen ebenfalls den Zuspruch. Die Zürcher Kantonalbank unterstützte das Vorhaben für die erste Austragung finanziell. Laut Terreni wurde jedoch im Nachhinein bekannt, dass eine Zeltnacht in einem Zürcher Park nicht möglich ist. Darum wich er auf ein Privatgelände aus – dem Bad Allenmoos.

Nur 30 Minuten nachdem der Start für Anmeldungen aufgeschaltet wurde, war der Anlass bereits ausgebucht. «Es zeigt, dass Familien es sehr begrüssen, mit ihren Kindern vor der eigenen Haustür gemeinsame Stunden im Freien zu verbringen», so Terreni.

Eigentlich, so der Initiant, hätten mehr als doppelt so viele Anmeldungen für die Zeltnacht entgegengenommen werden können. «Deshalb überlege ich mir bereits jetzt, wie die Zeltnacht nächstes Jahr ausgebaut werden kann, damit noch mehr Familien daran teilnehmen können», sagt Terreni.

