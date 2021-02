Mit 11,4 Prozent ist sie im Branchenvergleich am höchsten.

Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich nimmt erneut zu. Die Quote für den Januar beträgt 3,6 Prozent. Das ist ein Anstieg von 0,1 Prozentpunkten. «Die Wirtschaftslage im Kanton hat sich weiter verschlechtert», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Die Unternehmen würden mit einem weiteren Stellenabbau rechnen. Zu Jahresbeginn seien steigende Zahlen in saisonal geprägten Branchen üblich. Ein Drittel sei aber auf das eingetrübte konjunkturelle Umfeld zurückzuführen.