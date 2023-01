Kanton: Rekordhohe Zuwanderung – Mietpreise in Zürich steigen weiter

Die Zuwanderung in der Schweiz und auch im Kanton Zürich ist so hoch wie seit 2011 nicht mehr.

Die Nettozuwanderung im urbanen Kanton Zürich war in den ersten elf Monaten 2022 so hoch wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Und auch in diesem Jahr dürften laut einer Prognose der Zürcher Kantonalbank mehr Menschen in den Kanton Zürich ziehen.