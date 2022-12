WM 2022: Lionel Messi macht im WM-Achtelfinal sein 1000. Spiel

So schön traf Messi gegen Mexiko. SRF

Darum gehts Lionel Messi steht kurz vor seinem tausendsten Profi-Spiel.

Im WM-Achtelfinal gegen Australien ist es soweit.

Wir stellen in einem Listicle die grössten Meilensteile des Argentiniers vor.

Sein erstes Spiel auf Profi-Niveau

Am 16. Oktober 2004 wurde Messi beim Barcelona-Stadtderby gegen Espanyol im Alter von 17 Jahren, drei Monaten und 24 Tagen sieben Minuten vor dem Schlusspfiff für Blaugrana eingewechselt. Der Beginn einer Weltkarriere.

Sein erstes Tor

Am 1. Mai 2005 erzielte Messi sein erstes Tor. Im Liga-Spiel gegen Albacete war der Argentinier gleich für den Barça-Siegtreffer zum 1:0 besorgt. Auf Club-Ebene hat Messi bis heute in 853 Spielen 701 Tore geschossen. Für die Nationalmannschaft sind es 93 Treffer in 168 Partien.

Sein Länderspieldebüt

Am 17. August bestritt Messi bei einem Testspiel in Budapest gegen Ungarn seine ersten Länderspielminuten für die Albiceleste. Ein Tor blieb ihm beim 2:1-Sieg der Gauchos damals noch vergönnt.

Sein erfolgreichstes Jahr

2009 und 2015 gewann Messi mit dem FC Barcelona jeweils das Triple (Pokal, Liga, Champions League). Toremässig war der siebenfacher Gewinner des Ballon d’Or aber 2011/2012 am erfolgreichsten, als er unfassbare 82 Treffer erzielte. Im Kalenderjahr 2012 waren es sogar 91 Treffer, womit er Gerd Müllers Rekord von 1972 für die meisten Tore in einem Jahr brach.

Rekorde mit Schweiz-Bezug

Gleich zwei Meilensteine erreichte Messi gemäss Datenanbieter Opta in der Schweiz. Sein erster Hattrick für Argentinien gelang ihm im Februar 2012 gegen die Nati, beim 3:1-Sieg im Testspiel in Bern. Erstmals drei Torbeteiligungen (2 Tore, 1 Assist) in einem Champions-League-Spiel schaffte er gegen den FC Basel im St. Jakob-Park im Oktober 2008.

Auf einer Stufe mit Pelé und CR7

Die Gretchenfrage, ob Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi der grösste Fussballer aller Zeiten ist, beschäftigt die Fussball-Fans seit vielen Jahren. Fakt ist: Messi ist neben Ronaldo, Antonio Carbajal, Rafael Márquez und Lothar Matthäus einer von nur fünf Spielern mit fünf WM-Teilnahmen. An vier verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen, haben neben Messi und Ronaldo mit Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose auch bloss drei weitere Spieler.

Auf der Jagd nach dem Matthäus-Rekord

Messi ist bereits jetzt der Argentinier mit den meisten WM-Spielen (22) und könnte an diesem Turnier sogar der Spieler werden, der insgesamt den Rekord für die meisten Partien hält. Um Lothar Matthäus (25) einzuholen, müsste «la Pulga» mit seinem Team bis in den WM-Halbfinal vorstossen.

Weitere WM-Rekorde

Lionel Messi war seit seiner ersten WM-Teilnahme 2006 an 14 Toren (acht Tore, sechs Vorlagen) direkt beteiligt, nur Thomas Müller (Deutschland) an mehr (16). Zudem stellte der Gaucho mit 118 erfolgreich absolvierten Dribblings bei seinen WM-Teilnahmen eine weitere Bestmarke auf. Bei den herausgespielten Chancen ist Messi ebenfalls top. 63 lieferte er seit 2006 die Vorlage für einen Schuss ab.

