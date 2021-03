Digitale Währung : Rekordmarke – Ein Bitcoin war erstmals über 60’000 Dollar wert

Der Bitcoin erlebt derzeit einen Höhenflug. Dieses Wochenende kletterte Kurs zum ersten Mal über die Grenze von 60’000 Dollar.

Die Digitalwährung Bitcoin hat am Samstag erstmals mehr als 60’000 Dollar (64’500 Franken) gekostet. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die weltweit bekannteste Digitalwährung in der Spitze etwas mehr als 60’400 Dollar. Zuletzt lag der Kurs mit 59’900 Dollar zwar wieder darunter, aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Freitagabend. Mit den Gewinnen vom Samstag knüpfte der Bitcoin an die Gewinnserie der vergangenen Tage an, mit der er eine schwächere Phase von Anfang März beendet hatte.