277. Zürcher Derby – Stolpert Leader FCZ ausgerechnet im Derby gegen GC?

Als Leader in die Winterpause gegangen ist dem FCZ auch der Auftakt in die Rückrunde gegen Servette geglückt. Die Zürcher bezwangen vergangenen Samstag – ohne Ceesay (zu jenem Zeitpunkt noch im Afrika-Cup beschäftigt) und Marchesano (noch nicht ganz von seiner Covid-Erkrankung wiedergenesen) – die Westschweizer zuhause 1:0. Nach einer fulminanten ersten Halbzeit zeigten die Zürcher in der zweiten Hälfte eine starke Defensivleistung und holten sich den Dreier. Gegen den Rivalen GC stehen sowohl Ceesay als auch Marchesano wieder zur Verfügung. Schlägt der FCZ heute Abend den Stadtrivalen GC, wäre dies der achte Sieg in Folge.