iPhone: Dieses Handy wurde für 59’000 Franken verkauft

Der Grund: Das Gerät ist ungeöffnet, also noch in der Originalbox verschweisst.

Am 29. Juni 2007 wurde das erste iPhone in den USA verkauft. Damals reihten sich Fans noch vor dem Store auf, um als Erste das revolutionäre Handy in den Händen zu halten. Karen Green erhielt das Smartphone von Freunden als Geschenk und machte damit etwas anderes, als alle anderen: Sie liess es verpackt.