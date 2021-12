Thurgau: Raser mit 251 km/h auf Autobahn A1 bei Matzingen erwischt

251 km/h : Rekordraser im Thurgau – doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Autofahrer ermittelt, der am 10. Juni auf der Autobahn A1 bei Matzingen mit 251 km/h unterwegs war.

Am 10. Juni, kurz vor zwei Uhr, wurde auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen ein Auto von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst, das die Messstelle bei Matzingen mit 251 km/h passierte. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Autofahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 124 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht. Es handelt sich um die höchste je gemessene Geschwindigkeit im Kanton Thurgau.



Umfangreiche Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau führten zur Festnahme eines tatverdächtigen 34-jährigen Deutschen aus dem Kanton St. Gallen. Der Fahrausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorsorglich eingezogen.