Skirennen: Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin wird von Bruder überrascht

Mikaela Shiffrin stellt in Are einen neuen Rekord auf.

Sie fällt im Zielraum auf die Knie, erste Gratulantin ist die Schweizerin Wendy Holdener: Mikaela Shiffrin hat soeben ihr 87. Weltcuprennen gewonnen , den Slalom in Are. Damit ist die US-Amerikanerin alleinige Rekordhalterin, bei Frauen und Männern.

Erst gerade am Freitag hat sie mit ihrem 86. Erfolg Ingemar Stenmark eingeholt, einen Tag später zieht sie am Schweden vorbei – ausgerechnet in dessen Heimat. Es ist Shiffrins 53. Sieg im Slalom, was für eine Zahl! Nachdem sich die drei Fahrerinnen fürs Siegerfoto aufgestellt haben und vom Publikum gefeiert werden, schaut Shiffrin plötzlich völlig überrascht.