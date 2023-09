Rekordspielerin unzufrieden: Streit in der Nati? Trainerin widerspricht Vorwürfen vehement

Nach der WM steht für die Schweiz die Nations League an.

Die WM endete für die Frauen-Nati enttäuschend. Gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Spanien, die sich nach dem Kuss-Eklat im Streik befinden , gab es eine 1:5-Klatsche . Nun steht für die Schweizerinnen die Nations League gegen Italien und erneut Spanien an. Doch im Team soll es Streit geben.

Das sind die Vorwürfe

Das sagt die Nati-Trainerin

Angesprochen auf die angeblich «fehlende Rückendeckung» des Trainerteams sagt Grings: «Ich glaube, es war eine extrem schwierige Situation für Ana bei Barcelona.» Bei ihr habe sie die Entscheidung sportlich aufgenommen. «Wir sind vernünftig miteinander umgegangen und ich hoffe, dass wir uns im Oktober wiedersehen.» Dann widerspricht sie sich in ihren Aussagen Anfang September: «Dass sich Ana auf Clubsuche befand, war nicht der Hauptgrund, aber eine Erschwernis.»

Dass es generell Probleme zwischen ihr und dem Team gebe, will sie nichts wissen. Grings spricht von einer WM, die «lange und intensiv» gewesen sei. Auch erzählt sie von einer Feedbackrunde, bei der auch die Spielerinnen mitgemacht hätten. Grings: «Klar, ist nicht immer alles perfekt, doch ich bin froh über unterschiedliche Meinungen.»

Das sagt Nati-Captain Lia Wälti

Wälti will sich nicht in die Karten blicken lassen. Der Captain sagt: «Gewisse Sachen muss man intern behalten. Aus Spielerinnen-Sicht kochen Emotionen direkt nach dem Spiel ja auch über. Es ist ja normal.» Wälti spricht von «viel Druck» und dass «kritische Gespräche» normal seien. «Wichtig ist, dass man die richtigen Schlüsse zieht.» Aber auch Wälti tönt Differenzen zwischen Team und Grings an – zumindest ein wenig: «Vertrauen muss erst über mehrere Monate oder Jahre aufgebaut werden, das ist normal.» Es werde aber ein grösseres Fass aufgemacht, als es wirklich sei.