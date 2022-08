Covid-Impfung?: Rekordtiefe Geburtenzahlen in der Schweiz – das sind die Gründe

Von Januar bis Mai 2022 wurden in der Schweiz massiv weniger Geburten verzeichnet als in den vorherigen Jahren.

Zu Beginn der Pandemie sagten Ärztinnen und Ärzte einen Babyboom für das nächste Jahr voraus. Diese Prognose bewahrheitete sich tatsächlich: Mehrere Kantone verzeichneten 2021 neue Geburtenrekorde. Und auch im ersten Quartal des neuen Jahres purzeln die Rekorde bei den Geburten wieder. Nun aber umgekehrt: Zwischen Januar und Mai 2022 wurden schon lange nicht mehr so wenig Lebendgeburten verzeichnet. Das zeigen Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS). Ein ähnlicher Trend lässt sich auch in Deutschland, Österreich, Grossbritannien und den Niederlanden feststellen.

In der Schweiz waren es im Vergleich zum letzten Jahr 5526 Neugeborene weniger zwischen Januar und Mai. Das entspricht einem Geburtenrückgang von rund 15,1 Prozent, wie das BFS auf Anfrage bestätigt. Es fügt jedoch an, dass die Zahlen erst provisorisch seien und «sich erfahrungsgemäss noch erhöhen werden».

Mehr Zeugungen im Lockdown

Trotzdem stellt sich die Frage: Wie kam es zu diesem Rekordtief an Lebendgeburten? Das habe verschiedene Gründe, sagt Susanne Grylka, stellvertretende Leiterin der Forschung am Institut für Hebammen an der ZHAW. «Im Winter 2020/2021 waren die Leute wegen der Massnahmen oft zu Hause. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zeugung.» Insbesondere bei Paaren, die zwar Kinder wollten, eigentlich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, so Grylka. «In der Folge zeugten übermässig viele Paare Anfang 2021 ein Kind. Dadurch waren es im Sommer 2021 dann entsprechend weniger.» Dies habe zu einer Verschiebung der Geburten geführt, welche sich aktuell beobachten lasse.