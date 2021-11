«Singles Day» : Rekordumsätze bei weltgrösster Rabattschlacht in China

Während elf Tagen shoppen zu Schnäppchenpreisen – der diesjährige «Singles Day» in China hat sich für Online-Händler mehr als gelohnt.

Die weltgrösste Rabattschlacht in China hat grossen Online-Händlern wie Alibaba und JD.com in diesem Jahr Verkaufsrekorde gebracht. Obwohl weniger Werbewirbel gemacht und mehr Nachhaltigkeit betont wurde, stiegen die Umsätze des Konsumfestivals zum «Singles Day» wieder kräftig – wenn auch nicht so sehr wie in den Vorjahren.