Rekordurteil im Pferdesport – Reiter 20 Jahre gesperrt

Rosilein 09.06.2020, 17:22

Also ich weiss nicht, ob ich das so grossartig finden soll wie FEI-Rechtsdirektor Mikael Rentsch. Entnehme der Formulierung "Der Athlet", dass es sich hier um den Jockey gehandelt haben wird. Also der kleinste Fisch in einer Reihe von Verantwortlichen. Als dürfe ein Jocky entscheiden, was einem Pferd gespritzt wird oder nicht. Also vermutlich ein Bonbon für die Öffentlichkeit.