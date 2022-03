RKI vermeldet : Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland seit Pandemiebeginn

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag die neuen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Diese sind so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

1 / 1 262’752 Fälle innert 24 Stunden meldete das RKI in Deutschland am Donnerstag. 20min/Celia Nogler

Darum gehts In Deutschland schnellen die Corona-Neuinfektionen rasant in die Höhe.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich an.

In Deutschland sind erstmals in der Corona-Pandemie binnen eines Tages mehr als 250’000 neue Corona-Infektionen an das staatliche Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 262’752 Fälle in 24 Stunden.

Vor einer Woche waren es 210’673 Ansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1388,5. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von fünf Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1319,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1174,1 (Vormonat: 1465,4).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 259 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 267 Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 125’023.

Auch in Österreich steigen die Zahlen

Den zweiten Tag hintereinander ist in Österreich ein Rekord bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Nach knapp 48’000 Fällen binnen 24 Stunden am Mittwoch wurden am Donnerstag fast 50’000 neue Infektionen registriert, wie die Behörden berichteten. Experten hatten zuletzt kritisiert, dass die fast komplette Aufhebung aller Corona-Beschränkungen am 5. März zu früh erfolgt sei.

Allerdings blieb die Situation in den Kliniken stabil. Auf den Normalstationen sank die Zahl der Corona-Patienten im Vergleich zum Vortag leicht, auf den Intensivstationen blieb sie stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei rund 2800 Fällen auf 100’000 Einwohner. In Deutschland beträgt sie knapp 1400.

