Touristiker besorgt – neben Ausländern fehlen auch Schweizer Gäste

Diese deutsche Influencerin zeigt, wie man in der Schweiz billig Ferien machen kann, und geht damit viral.

Ferien in der Schweiz waren im ersten Halbjahr gefragt. Die Zahl der Hotellogiernächte stieg im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 3,5 Prozent auf 19,5 Millionen, wie Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus (ST), an einer Medienkonferenz sagte.

Doch auch von europäischen Ländern wie dem mit 1,8 Millionen Übernachtungen wichtigsten Land Deutschland gab es einen Rückgang um fünf Prozent. Die schlechte wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland schlage sich sofort in Ferienorten wie Graubünden nieder, sagt Nydegger. Er zeigt sich besorgt. Deutschland habe viele Probleme und sei politisch auf Schlingerkurs.

Schweizer Touristen reisen ins Ausland

Das wurde zum Problem für die Sommerferien und auch für den Rest des Jahres sehe es nicht gut aus, sagt Nydegger. Denn die Schweizer Gäste und jene aus dem nahen Ausland reagierten laut dem Touristiker auf die Schlechtwetterphase im Juli und reisten wieder vermehrt ins Ausland und ans Meer, statt in der Schweiz zu bleiben.

«Die Zeit der Schweizer Gäste-Rekorde in der Pandemie ist definitiv vorbei», sagt Nydegger. Die Konkurrenz im Süden und am Meer sei wieder da und die Erholung aus dem Ausland brauche weiterhin viel Zeit. Auch der starke Franken helfe dem Schweizer Tourismus nicht, so Nydegger.