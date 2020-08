vor 15min

Wegen Corona-Fällen : Rekruten dürfen die Kaserne nicht mal mehr am Wochenende verlassen

Das Coronavirus greift in der Schweizer Armee um sich. Gleich in zwei Rekrutenschulen wurde den Rekruten nun Urlaub und Ausgang gestrichen.

1 / 7 Die Ausgangsuniform brauchen die Rekruten in Bière VD und Aarau AG gar nicht mehr anzuziehen: Für sie ist der Ausgang gestrichen. KEYSTONE Bleibt im Schrank: die Ausgangs-Uniform. KEYSTONE Zehn Fälle in Bière und und deren vier in Aarau: Die Rekrutenschulen werden vom Coronavirus heimgesucht. KEYSTONE

Darum gehts Die Armee wird seit Beginn der Rekrutenschulen Ende Juni vom Corona-Virus heimgesucht.

Für gleich zwei Rekrutenschulen wurde Quarantäne verordnet.

Das bedeutet: Kein Ausgang – und auch kein Urlaub am Wochenende für die Rekruten.

«Abtreten!» – Was Musik in den Ohren jedes Soldaten ist, ist den Angehörigen der Rekrutenschulen in Bière im Waadtland und Aarau untersagt. Weder dürfen sie die Kaserne für ein Feierabendbier im Ausgang verlassen, noch dürfen sie am Wochenende nach Hause. Das berichtet der «Blick»

Grund: In beiden Rekrutenschulen greift das Coronavirus um sich. In Aarau befinden sich wegen vier positiv getesteten Rekruten weitere 56 in Quarantäne. In Bière sind insgesamt zehn Corona-Fälle bestätigt, fast zwei Dutzend Rekruten befanden sich in Quarantäne. Das bestätigt Armeesprecher Stefan Hofer gegenüber dem Blick.

Ein Rekrut, mit dem der «Blick» sprechen konnte, kritisiert die Armeeführung: «Die Rekruten haben Angst, dass die Armee mit ihrer Gesundheit spielt» sagt er. Er versteht nicht, warum die Rekruten in Quarantäne am gleichen Ort einquartiert werden. «Es ist gut möglich, dass sich einige der Infizierten in der Quarantäne selbst angesteckt haben», vermutet der Mann.

Die Armee aber weist diese Vorwürfe zurück. ««Die Gesundheit der Angehörigen der Armee hat oberste Priorität», sagt Sprecher Stefan Hofer. Die Schutzmassnahmen würden eingehalten, Erkrankte würden isoliert.