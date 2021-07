Massnahmen gelockert : Rekruten dürfen wieder in den Ausgang und am Wochenende nach Hause

Ab dieser Woche wird der allgemeine Urlaub in den Rekrutenschulen wieder gewährt.

Unter Einhaltung der vom Bundesrat beschlossenen und ab dem 26. Juni 2021 in Kraft getretenen Massnahmen dürfen alle Armeeangehörigen der Rekrutenschulen ab Montag, dem 19. Juli, wieder in den wöchentlichen Ausgang ins zivile Umfeld und am Wochenende nach Hause. Dies gilt sowohl für einmal Geimpfte, doppelt Geimpfte und von Covid-19 Genesene als auch für Nicht-Geimpfte, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.