Frühstück in der Armee

Zum Frühstück werden den Rekruten in der Schweizer Armee Brot, Butter, Marmeladen, Honig, Haselnuss-Schokoladenmasse, eine Wurst- und Käseplatte, Frühstückscerealien und Joghurt angeboten, wie Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage schreibt. «Manchmal wird zudem, je nach Truppe, ein Extra gekocht, wie zum Beispiel: Eier, Speck, Porridge und so weiter.» Lasse es das Budget zu, werde manchmal auch ein Gipfeli abgegeben.

Das Nahrungsmittelangebot in der Armee ist laut Hofer ausgewogen und auf eine gesunde Ernährung ausgerichtet. «Die Rekruten und Soldaten sind Bürger in Uniform und nehmen auch ihre Vorlieben und Gewohnheiten aus dem zivilen Alltag in den Militärdienst mit.» Die für das Frühstück zur Verfügung stehende Zeit beurteilt Hofer als ausreichend. Diese erfülle erfahrungsgemäss die Bedürfnisse der Rekruten und sei Bestandteil des Tagesbefehls der Kommandanten. Die angebotene Vielfalt sollte die Bedürfnisse aller Rekruten abdecken. Die aktuellen Corona-Einschränkungen erlaubten derzeit allerdings nicht überall und in allen Bereichen die übliche Selbstbedienung, da die Rekruten zum Schutz von Menschen und Lebensmitteln durch Plastik, Kunststoff und Glas vom Küchenpersonal getrennt seien. «Es ist also nicht immer möglich, all diese Wahlmöglichkeiten anzubieten.»