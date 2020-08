Corona in Chur

Elf Rekruten infiziert, weitere befinden sich in Quarantäne

Ein Zug der Churer Kaserne ist von Corona-Fällen betroffen. Vier Rekruten haben sich am Wochenende infiziert und danach weitere angesteckt.

Elf Rekruten befinden sich nach einer Infektion mit dem Coronavirus in Isolation.

Vier Rekruten, die aus dem letzten Wochenendurlaub in die Kaserne Chur zurückgekehrt sind, haben sich mit dem Coronavirus infiziert, dies bestätigt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage. Sie hätten sieben weitere angesteckt, womit sich nun elf Personen in Isolation befänden. Zwölf weitere Rekruten mussten in Quarantäne. Die Betroffenen sind im Alter von 19 bis 21 Jahren.