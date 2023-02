Rektorin, Ehemann und Tochter (7) tot an englischem Epsom-College aufgefunden

In England hat sich ein Drama an einer Eliteschule ereignet. Die Rektorin P. (45), ihr Mann (39) und die siebenjährige Tochter wurden in der Nacht auf Sonntag leblos auf dem Grundstück des Epsom-Colleges entdeckt. Die Polizei wurde vom örtlichen Rettungsdienst in die Schule in der südenglischen Grafschaft Surrey gerufen.