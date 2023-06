Religiöse Menschen sind anfälliger für Verschwörungstheorien

1 / 4 Religiöse und politisch aktive Menschen wie christliche Nationalisten glauben eher daran, dass der Staat ihnen Informationen verheimlicht. REUTERS Das haben Sozialwissenschaftler des Hutchinson Community College im US-Bundesstaat Kansas herausgefunden. HutchinsonCC Sie sind offener für Verschwörungstheorien rund um Themen wie ausserirdisches Leben, die Terroranschläge am 11. September 2001 oder geheime Gruppierungen und Organisationen, die das Weltgeschehen kontrollieren. REUTERS

Darum gehts Politisch aktive Christen beschäftigen sich eher mit Verschwörungstheorien.

So eine neue Studie des Hutchinson Community College in den USA.

Christliche Nationalisten würden eher glauben, dass der Staat Informationen verheimlicht.

Ausserdem seien sie anfälliger für bestimmte Verschwörungstheorien zu den Illuminati oder zu 9/11.

Die sozialen Medien sind voll mit Fake News, die munter geteilt werden. Sozialwissenschaftler des Hutchinson Community College im US-Bundesstaat Kansas haben erforscht, welche Gruppen von Menschen am empfänglichsten für Unwahrheiten sind. Ihre Studie zeigt, dass politisch aktive Christen besonders anfällig für Verschwörungstheorien sind, denen sie begegnen.

Wie kommt es zu diesen Resultaten?

Die Studie basiert auf den Daten der Chapman University Study on American Fears (CSAF), einer gross angelegten landesweit repräsentativen Umfrage, die jährlich in Amerika durchgeführt wird und die Teilnehmende fragt, was ihre grössten Ängste sind. Die CSAF beinhaltet auch Messungen zum christlichen Nationalismus und richtete sich an Erwachsene.

Was ist Christlicher Nationalismus?

Die Teilnehmenden wurden unter anderem gefragt, ob sie der Theorie zustimmten, dass der Staat Informationen über verschiedene Ereignisse verheimliche. Dazu gehörten etwa Verschwörungstheorien zu ausserirdischem Leben, den Terroranschlägen am 11. September 2001, geheimen Gruppierungen und Organisationen, die das Weltgeschehen kontrollieren (z. B. Illuminati).

Die Studie zeigt, dass christlicher Nationalismus und die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien Hand in Hand gehen. Je stärker der christliche Glaube den Alltag der Menschen bestimmt, desto ausgeprägter ist auch der Glaube an Verschwörungen im Land. Ausserdem steigt das Misstrauen in den Staat massgeblich, wenn sich die Befragten mit Christlichem Nationalismus oder anderen religionspolitischen Bewegungen identifizieren.

Nicht alle Gläubigen gleich

Auch in der Schweiz gibt es Diskussionen um Verschwörungstheorien wie satanische Blutrituale. Menschen aus verschiedenen Sparten sollen daran glauben. 20M

Die Resultate blieben gleich, auch abseits von demografischen Daten wie Geschlecht, Alter und Ausbildung. Doch bei der Art der Gläubigkeit gab es Unterschiede: «Es ist wichtig, nicht alle religiösen Aktivitäten in einen Hut zu werfen. Der Besuch von Gottesdiensten war nämlich mit weniger Verschwörungsdenken verbunden», so Brooklyn Evann Walker, Studienautorin und Dozentin für Politikwissenschaften am Hutchinson Community College.

Die Forschenden räumen noch ein, dass die Studie einige Limitationen hat. Sie waren nicht in der Lage, bestimmte psychologische Faktoren zu berücksichtigen, die relevant sein könnten. Dazu gehört die Art, wie Menschen Informationen wahrnehmen und interpretieren. Ausserdem habe man sich nur auf bestimmte Verschwörungstheorien fokussiert. Dafür werden weitere Studien nötig sein.

