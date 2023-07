Koranverbrennungen: Schweden und Dänemark wollen Rechtsmittel einlegen

Auch in Istanbul formiert sich Protest, ebenfalls in der Nähe der schwedischen Botschaft.

Die Koranverbrennungen in Schweden haben einen diplomatischen Eklat in der muslimischen Welt entfacht.

Nach heftigen Protesten in muslimischen Staaten wollen Dänemark und Schweden gegen Koranverbrennungen vorgehen. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson teilte mit, er stehe in engem Kontakt mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen. «Wir befinden uns in der schwersten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, und wir wissen hier, dass sowohl Staaten, staatsähnliche Akteure als auch Einzelpersonen die Situation ausnutzen können», schrieb Kristersson am Sonntagabend bei Instagram.