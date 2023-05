Eurovision Song Contests: Remo Forrer schafft den Einzug ins Finale

1 / 7 Remo Forrer vertritt die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest. 20min/Celia Nogler Vor rund zwei Wochen ist er bereits nach Liverpool abgereist, wo er bis zuletzt für seinen ersten Auftritt im Hauptfinale am Dienstag, 9. Mai, geprobt hatte. SRF/Benjamin Ramsauer Die Tage in Grossbritannien seien lange und anstrengend. Doch er erlebe «mega viele geile Sachen». SRF/Benjamin Ramsauer

Darum gehts Am Dienstag, 9. Mai, fand das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests statt.

Der Toggenburger Remo Forrer (21) trat für die Schweiz an – mit Erfolg.

Am Samstag, 13. Mai, findet dann das grosse Finale statt.

15 Länder kämpften am Dienstagabend in der ersten Runde um den Einzug ins Finale des Eurovision Song Contests 2023. Mit der Startnummer acht und der Power-Ballade «Watergun» stand Remo Forrer aus Hemberg SG auf der Bühne der M&S Bank Arena in Liverpool – und überzeugte das Publikum mit seiner Darbietung. Damit schafft er es, die Glückssträhne beim grössten Musikwettbewerb der Welt weiterzuführen. Nach Luca Hänni (28), Gjon’s Tears (24) und Marius Baer (30) ist es dem 21-Jährigen gelungen, die Schweiz zum vierten Mal in Folge für das Finale zu qualifizieren – was es seit der Einführung der Vorentscheide nicht gab.

Zuvor galt der Einzug ins Finale als kritisch, denn in den Wettbüros, die beim ESC als verlässlicher Messgrad gelten, wurde ihm zuletzt gar der neunte Platz vorhergesagt. Knapp, denn nur insgesamt zehn Länder dürfen sich am Samstag in der Endrunde beweisen. Eine weitere Hürde, die sich in diesem Jahr bot, war das angepasste Punkteverfahren. Neu bestimmten nicht Zuschauerinnen- und Zuschauerstimmen in Kombination mit einer professionellen Jury, wer es ins ESC-Finale schafft, sondern ausschliesslich das TV-Publikum.

Hat Remo Forrer gute Chancen im Finale? Logisch, der Song ist fantastisch. Ich bin unsicher. Kommt auch auf die Siegenden des zweiten Halbfinals an. Nein, das endet auf den hinteren Rängen.

Trotz allem liess sich Remo Forrer bis zuletzt nicht beunruhigen. Im Gespräch vor dem grossen Auftritt meinte er: «Schlagzeilen wie ‹Es wird eine Zitterpartie› versuche ich, so gut es geht, nicht anzuschauen. Viel mehr fokussiere ich mich auf die unzähligen positiven Nachrichten, die ich persönlich erhalte.» Weiter stellte er klar, dass sein Ziel stets das Finale war. Im Anschluss wolle er mit seiner ganzen Crew auf den Erfolg anstossen.

Remo Forrers ESC-Konkurrenz bleibt gross

Doch zurücklehnen kann er sich nicht, denn die Konkurrenz ist nach wie vor hart. In diesem Jahr steht bei den Buchmachern vor allem ein Land ganz weit oben: Schweden. Für das skandinavische Land tritt erneut Loreen (39) an, die Sängerin hat mit «Euphoria» bereits 2012 den Sieg eingefahren. Jetzt versucht sie erneut in Liverpool ihr Glück mit dem Titel «Tattoo». Direkt hinter Schweden befindet sich das Nachbarland Finnland mit «Cha Cha Cha» von Käärijä (29). Auf dem dritten Platz hielt sich lange die Ukraine mit dem Duo Tvorchi und dem Song «Heart Of Steel». Doch kurz vor dem Start des Musikwettbewerbs konnte Frankreich vorpreschen. Für unsere Nachbarn steigt die 25-jährige La Zarra mit «Évidemment» in den Ring.