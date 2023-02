Remo Forrer verrät Details zu seinem ESC-Song

Sein Song wird am 7. März veröffentlicht. Er verrät nur so viel: «Hinter dem Song steckt eine starke Message. Zudem ermöglicht er mir, meine Power und Gefühle zu zeigen. Und das Wichtigste: Er hat definitiv Ohrwurm-Potenzial.»

2020 gewann er die dritte Staffel der Gesangs-Castingshow «The Voice of Switzerland».

Remo, du fährst für die Schweiz an den ESC. Wie geht es dir, nachdem die News publik sind?

Ich bin mega glücklich und zugleich erleichtert. Ich weiss seit Mitte Januar, dass ich nach Liverpool reise, und hatte teilweise Mühe damit, auf dem Mund zu sitzen und mich nicht zu verplappern. Vor allem musste ich mich beherrschen, wenn mich andere gefragt haben, an was für Projekten ich gerade arbeite.

Was bedeutet dir die Teilnahme?

Unglaublich viel. Es ist eine riesengrosse Ehre, die Schweiz, mein Land, vertreten zu dürfen. Im Musikbusiness gibt es keinen vergleichbaren Event. Für mich geht definitiv ein Lebenstraum in Erfüllung.

Dein Song ist noch nicht bekannt. Kannst du dennoch schon verraten, in welche Richtung es gehen wird?

Was erwartest du vom ESC-Abenteuer?

Ich gehe nicht nur mit einem Fame-Gedanken nach Liverpool. Es ist viel mehr die Freude, sich mit Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Welt auszutauschen. Man hat nur selten die Möglichkeit, mit so vielen Menschen, die dieselbe Passion hegen, zusammenzukommen. Nichtsdestotrotz habe ich auch karrieretechnisch die Hoffnung, dass mehr passieren wird als nach meinem Corona-bedingten Flaute-Sieg bei «The Voice».

Meinst du, deine Erfahrungen von «The Voice of Switzerland» helfen dir auf der grossen ESC-Bühne?

Es war sicher eine gute Vorbereitung und Anlehre. Ich konnte Kameraerfahrung sammeln, weiss, wie so eine Gesangsshow funktioniert und wie ich mit dem Medienrummel umgehen muss. Gleichzeitig ist mir klar, dass alles nun viel grösser wird und auf internationaler Ebene stattfindet.

Die Messlatte ist hoch. Entsprechend ist klar, dass Druck da ist. Ich will den Erwartungen gerecht werden und an den Erfolg meiner Vorgänger anknüpfen. In erster Linie bin ich aber froh, überhaupt dabei zu sein.