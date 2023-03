Schweizer Nati: Remo Freuler glänzt nach Assists mit Sprüchen

3:0 gegen Israel : «War selber überrascht» – Freuler glänzt mit Assists und frechen Sprüchen

Beim 3:0-Erfolg gegen Israel in der EM-Quali ist Remo Freuler (30) an den ersten beiden Nati-Treffern direkt beteiligt. Nach seinem starken Auftritt auf dem Platz kommt er auch abseits davon richtig in Fahrt.