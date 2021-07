Brünig-Schwinget - Remo Käser muss wegen Corona forfait geben

In der Nacht von Freitag auf Samstag bekam Remo Käser Fieber und Kopfschmerzen – das Brünig-Schwinget vom Sonntag sagte er daraufhin ab. Ein späterer Corona-Test ergab dann: Der Berner Schwinger ist an Covid-19 erkrankt. Er befindet sich seither zu Hause in Isolation, heisst es in einer Mitteilung des Managements.